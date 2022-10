Οπαδός που ταξίδευε με τα πόδια για το Κατάρ, συνελήφθη στο Ιράν αφότου επισκέφθηκε τον τάφο της Μαχσά Αμινί

Ένας Ισπανός οπαδός ποδοσφαίρου που έκανε πεζοπορία από τη Μαδρίτη στη Ντόχα του Κατάρ για το Παγκόσμιο Κύπελλο συνελήφθη στο Ιράν αφού επισκέφθηκε τον τάφο της Μαχσά Αμινί σύμφωνα με αναφορές που κυκλοφόρησαν την Τρίτη (25/10).

Η οικογένεια του Σαντιάγο Σάντσεθ έκανε δημόσια έκκληση ζητώντας πληροφορίες σχετικά με το πού βρίσκεται αφού έχασαν τα ίχνη του μετά την είσοδό του στο Κατάρ! Ο 41χρονος οδοιπόρος, πρώην αλεξιπτωτιστής και ένθερμος οπαδός του ποδοσφαίρου ήθελε να πάει με τα πόδια στο Εμιράτο της Μέσης Ανατολής. Η οικογένειά του τον άκουσε τελευταία φορά σε ηχητικό μήνυμα στις 2 Οκτωβρίου.

Τώρα, μια αναφορά από τη Hengaw - μια οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα - και μια άλλη από το Iran International λέει ότι ο Σάντσες συνελήφθη μετά από επίσκεψη στον τάφο της Μαχσά Αμινί την 22χρονη Ιρανή που δολοφονήθηκε από την «αστυνομία ηθικής» γιατί δεν φορούσε σωστά το χιτζάμπ της πυροδοτώντας εξεγέρσεις σε όλο το Ιράν.

Η οργάνωση Hengaw αναφέρει πως: «Ο Σάντσες ένας 41χρονος τουρίστας από την Ισπανία, απήχθη από τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας αφού επισκέφθηκε τον τάφο της Μαχσά Αμινί στο Saqqez». Σύμφωνα με την πηγή της Hengaw, η ταυτότητα της οποίας παραμένει προστατευμένη για λόγους ασφαλείας, δήλωσε ότι ο Σαντιάγο Σάντσεθ κρατείται σε κέντρο κράτησης της ιρανικής υπηρεσίας πληροφοριών στο Sanandaj.

Σε ξεχωριστή έκθεση την Τρίτη, η Iran International ανέφερε ότι ο εκπρόσωπος του δικαστικού σώματος του Ιράν επιβεβαίωσε ότι περισσότεροι ξένοι υπήκοοι συνελήφθησαν με την κατηγορία ότι προσπάθησαν να βλάψουν την εθνική ασφάλεια. Το δικαστικό σώμα αναφέρθηκε σε μια «υπόθεση των Γάλλων κατασκόπων», αλλά δεν διευκρίνισε πόσες συνολικές συλλήψεις έγιναν και από ποιες χώρες προέρχονται οι ξένοι υπήκοοι.

Ο Σάντσεθ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι πρόθεσή του για το ταξίδι του στο Κατάρ ήταν να μάθει πώς ζούσαν οι άλλοι πριν φτάσουν στην πρώτη διοργανώτρια χώρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στον αραβικό κόσμο, εγκαίρως για τον πρώτο αγώνα της Ισπανίας στις 23 Νοεμβρίου.

«Η ιδέα του ταξιδιού είναι να παρακινήσει και να εμπνεύσει άλλους ανθρώπους να δείξουν ότι μπορούν να πάνε πολύ μακριά με πολύ λίγα χρήματα», είπε στο AP από τη Σουλεϊμανίγια, μια κουρδική πόλη στο βορειοανατολικό Ιράκ. Ωστόσο, η οικογένεια του Σάντσεθ ενημερώθηκε για τελευταία φορά στις 2 Οκτωβρίου, μια μέρα αφότου πέρασε τα σύνορα Ιράκ-Ιράν. Σχεδίαζε να πάει στην πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη, όπου ένας τηλεοπτικός σταθμός προφανώς ήθελε να του πάρει συνέντευξη. Το επόμενο βήμα του θα ήταν το Μπαντάρ Αμπάς, ένα λιμάνι στο νότιο Ιράν, όπου θα ταξίδευε με πλοίο στο Κατάρ.

«Ανησυχούμε βαθιά, δεν μπορούμε να σταματήσουμε να κλαίμε, ο σύζυγός μου και εγώ», είπε η μητέρα του, Σίλια Κόγκεντορ, στο Associated Press.

Οι γονείς του Σάντεθ ανέφεραν την εξαφάνισή του στις 17 Οκτωβρίου. Το υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας δήλωσε ότι δεν έχει πληροφορίες για το πού βρίσκεται ο Σάντσεθ, προσθέτοντας ότι ο Ισπανός πρέσβης στην Τεχεράνη χειρίζεται το θέμα. «Δεν κάνει προπαγάνδα, ούτε υπέρ ούτε κατά καμίας κατάστασης», πρόσθεσαν οι γονείς του. «Το μόνο πράγμα που τον συγκινεί είναι να υποστηρίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης -- και να περπατά για να φτάσει στην ώρα του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ»!

