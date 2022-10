Η εξαφάνιση του Σαντιάγο Σάντσεθ, του Ισπανού φιλάθλου που από τον Ιανουάριο ταξιδεύει με τα πόδια με προορισμό το Κατάρ και το Μουντιάλ 2022, έχει θορυβήσει τους συμπατριώτες του, καθώς ο ίδιος δεν έχει δώσει σημεία ζωής τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Το περιπετειώδες ενός Ισπανού φιλάθλου με προορισμό το Κατάρ έχει εξελιχθεί σε θρίλερ.

Ο Σαντιάγο Σάντσεθ ξεκίνησε περπατώντας τον περασμένο Ιανουάριο από την πατρίδα του για να παρευρεθεί στο Μουντιάλ 2022, αλλά έχει να δώσει σημεία ζωής από τις 2 Οκτωβρίου, όταν μέσω του λογαριασμού του στο Instagram ενημέρωσε πως βρισκόταν σε περιοχή του Ιράκ πέντε χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα του Ιράν.

Οικογένεια και φίλοι έχουν αρχίσει να ανησυχούν, όπως είναι λογικό, για τον Σάντσεθ, φίλαθλο της Ρεάλ Μαδρίτης και της Φούρια Ρόχα, καθώς στο τελευταίο μήνυμα προς τους οικείους του έκανε λόγο για τις πολιτικές αναταραχές που επικρατούν στο Ιράν, τις οποίες ενδέχεται να βίωσε κι ο ίδιος.

This Spanish football fan left Madrid on foot in January for Doha, Qatar's capital, in time for the 2022 FIFA World Cup ⚽ pic.twitter.com/WlzLa6VOGh