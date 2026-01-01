Ο Άλβαρο Μοράτα έκανε την δική του ανασκόπηση για την χρονία που έφυγε, σημειώοντας πως το 2025 ήταν για εκείνον μία απο τις δυσκολότερες περιόδους της ζωής του.

Ο Άλβαρο Μοράτα αποχαιρέτησε το 2025 κάνοντας έναν εκ βαθεών απολογισμό της χρονιάς που μόλις τελείωσε, δίνοντας παράλληλα τις δικές του ευχές για το 2026.

Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Ισπανίας σε σχετική ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δεν παρέλειψε να αναφέρει το γεγονός ότι η περασμένη χρόνια ήταν αρκετά δύσκολη για εκείνον τόσο σε αθλητικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά παραδέχτηκε ότι υπήρξε, τουλάχιστον, διδακτικη.

Η αλήθεια είναι ότι το 2025 έφερε αρκετές αλλαγές για τον Μοράτα, όπως για παραδείγμα την αποχώρηση από τη Γαλατασαράι, την υπογραφή του στη Κόμο, όπου μοιράζεται την θέση του σέντερ φορ με τον δικό μας Τάσο Δουβίκα, καθώς και σκαμπανεβάσματα στις επιδόσεις του που τον οδήγησαν στην απώλεια της θέσης του στην αρχική 11άδα της Εθνικής ομάδας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άλβαρο Μοράτα:

Άλλη μια χρονιά τελειώνει και δεν μπορώ παρά να σταματήσω για μια στιγμή για να ευχαριστήσω.

Σας ευχαριστούμε για την υγεία και την ευτυχία που έχουμε, και ιδιαίτερα για τα παιδιά, που είναι η πραγματική κινητήρια δύναμη πίσω από τα πάντα.

Προσωπικά και επαγγελματικά, ήταν μια δύσκολη χρονιά, από αυτές που σε συγκλονίζουν βαθιά και σε αναγκάζουν να αντιμετωπίσεις τον εαυτό σου. Μια χρονιά στην οποία έμαθα να σταματάω να κουβαλάω το βάρος των κρίσεων των άλλων, να καταλαβαίνω ότι η γνώμη κάποιου που δεν με γνωρίζει δεν καθορίζει ποιος είμαι.

Έχω μάθει να αγαπώ περισσότερο τον εαυτό μου, να σκέφτομαι τον εαυτό μου χωρίς να νιώθω ενοχές και να ζω πιο αυθεντικά. Έχω καταλάβει ότι δεν χρειάζεται να αποδείξω τίποτα σε κανέναν. Όσοι με συνοδεύουν και με γνωρίζουν πραγματικά, το ξέρουν αυτό.

Ευχαριστώ από καρδιάς όσους ήταν εκεί για μένα, στηρίζοντάς με ακόμα και σιωπηλά. Σας κουβαλάω πάντα μαζί μου.

Είθε το 2026 να μας φέρει υγεία, ειρήνη και λίγη περισσότερη ηρεμία.

Σας αγαπώ όλους πάρα πολύ.