Πρωταγωνιστές σε ένα φοβερό διαφημιστικό σποτ ήταν οι Μέσι, Ροναλντίνιο και Πογκμπά που πρόλαβαν ήδη να παίξουν μπάλα με φόντο το... Κατάρ!

Όρεξη για... κόλπα είχαν οι Λιονέλ Μέσι, Ροναλντίνιο και Πολ Πογκμπά οι οποίοι ντύθηκαν πρωταγωνιστές σε διαφημιστικό σποτ της Pepsi με... έντονο άρωμα Μουντιάλ!

Έχοντας ως φόντο τοπία από την Ανατολή, οι τρεις τους δεν μπορούσαν να σταματήσουν τις ντρίμπλες και τα τρικς, σε μια διαφημιστική καμπάνια της εταιρείας αναψυκτικών που κυκλοφορεί με τον τίτλο «Nutmeg Royale».

Το παρακάτω βιντεάκι ωστόσο πρόκειται απλώς για ένα teaser μερικών δευτερολέπτων και πλέον σειρά θα πάρει και το ολοκληρωμένο trailer που αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα.

Μιλώντας για την καμπάνια ο επικεφαλής του παγκοσμίου Marketing της Pepsi, Γκουστάνο Ρέινα, ανέφερε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που προσφέρουμε στον κόσμο μια κλεφτή ματιά στην επερχόμενη ποδοσφαιρική μας καμπάνια με την κυκλοφορία του γεμάτου από δράση τρέιλερ. Όπως υποδηλώνει ο τίτλος, το ''Nutmeg Royale'' επικεντρώνεται σε μια από τις πιο κομψές ποδοσφαιρικές δεξιότητες που δεν πρέπει να υποτιμηθεί.

Έτσι, με αληθινό στυλ Pepsi, είναι σωστό να στρατολογούμε τα καλύτερα ταλέντα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο για να δείξουμε πώς γίνεται. Είμαστε πραγματικά περήφανοι για αυτήν την τελευταία καμπάνια και ελπίζουμε πως οι φίλαθλοι σε όλο τον κόσμο θα τον αγαπήσουν όπως και εμείς».

Pepsi are bringing back the big iconic football ads we all used to love. Massive stars - including Messi, Ronaldinho and Pogba - big storylines and stunning locations. Judging by this trailer, we can't wait 🔥 #ThirstyForMore pic.twitter.com/RMDI2yUl1y