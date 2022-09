Αντιδράσεις έχει ξεσηκώσει η δεύτερη φανέλα της Αλγερίας που δημιούργησε η Adidas, αφού το Μαρόκο θεωρεί πως έχει εμπνευστεί από την πολιτιστική κληρονομιά του.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης του Μαρόκο τόνισε πως το γεωμετρικό μπλε, το γαλαζοπράσινο και το κίτρινο σχέδιο είναι ένα μοτίβο που ονομάζεται Ζελίζ, που είναι κοινό στα μωσαϊκά του Μαρόκου.

Οι δύο χώρες έχουν μακρά χρονικά κόντρα μεταξύ τους εξαιτίας της Δυτικής Σαχάρας. Ο δικηγόρος Μουράντ Ελαχούτι έγραψε στο Facebook πως έστειλε μία νομική προειδοποίηση στην Adidas, εκ μέρους του υπουργείου Πολιτισμού του Μαρόκο.

Σ' ένα γράμμα που στάλθηκε στον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Κάσπερ Ρόρστεντ ο Ελαχούτι έγραψε μεταξύ άλλων πως το σχέδιο της φανέλας αυτής πρόκειται για πολιτισμική οικειοποίηση και μία προσπάθεια να κλαπεί μία μορφή της πολιτισμικής κληρονομιάς του Μαρόκου και να χρησιμοποιηθεί εκτός του φυσικού του περιβάλλοντος.

