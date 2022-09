Η Stockbroker Liberum Catal προέβλεψε το ζευγάρι του εφετινού τελικού στο Κατάρ, αλλά και τον νικητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αν υπάρχει μία... κατάρα που κυνηγάει τον Λιονέλ Μέσι και του έχει δημιουργήσει ένα απωθημένο στην μέχρι στιγμής καριέρα του, αυτή δεν είναι άλλη από την επιτυχία σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Το 2014 έφτασε στη... βρύση, αλλά δεν κατάφερε να πιει νερό, καθώς η Γερμανία με το γκολ του Μάριο Γκέτσε στο 113' έσβησε τα όνειρα του τότε σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα και των συμπατριωτών του.

Φέτος όμως είναι η ώρα του. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο αλγόριθμος που έχει δημιουργήσει o Joachim Klemen, της Stockbroker Liberum Capital που εδρεύει στο Λονδίνο, προβλέποντας πως η «Αλπισελέστε» θα σηκώσει την κούπα στις 18 Δεκεμβρίου, στο Lusail Iconic Stadium.

Και επειδή όπως είναι λογικό, ένα αρκετό μεγάλο κομμάτι του κόσμου, δεν πιστεύει σε τέτοια προγνωστικά, αξίζει να τονίσουμε πως ο συγκεκριμένος χρηματιστής ισχυρίζεται πως έχει προβλέψει σωστά τους νικητές, τόσο το 2014 (Γερμανία), όσο και το 2018 (Γαλλία).

Μάλιστα, αναφέρει πως στον τελικό θα κερδίσει την Αγγλία, προκειμένου να φτάσει στην κορυφή του κόσμου, 36 χρόνια μετά τον θρίαμβο από της Δυτικής Γερμανίας στο Μεξικό.

Ο αλγόριθμος, στον οποίο στηρίζεται το δημιούργημα του Joachim Klemen, είναι εμπνευσμένος από μία έρευνα του Πανεπιστημίου του Νότιγχαμ, το οποίο λαμβάνει υπόψη όλα τα δεδομένα, αγωνιστικά και μη, κάθε ομάδας που συμμετέχει στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση. Από τα χρήματα που αμείβονται οι ποδοσφαιριστές, μέχρι το κλίμα κάθε χώρας, αλλά και τον καιρό στα γήπεδα που θα γίνουν τα παιχνίδια.

Βέβαια, όπως δήλωσε στο Fortune, το οποίο ανέδειξε το project του, υπάρχει η πιθανότητα του λάθους. «Δουλεύω για πάνω από 20 χρόνια στον οικονομικό τομέα και έχω τελειοποιήσει το να βρίσκω δικαιολογίες για λανθασμένες προβλέψεις», είπε χαρακτηριστικά.



⚽ According to an Algorithm, Argentina will win the next World Cup in Qatar. The same system has predicted that Portugal will be in the semifinals. Can we maybe get an Argentina vs. Portugal final? 😱🤤#Soccer #Football pic.twitter.com/V835XKxFmW