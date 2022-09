O Μάουρο Ικάρντι πέρασε στην «αντεπίθεση» μετά τον χωρισμό του με τη Γουάντα Νάρα, καθώς ανέβασε στο Instagram μηνύματα της και την χαρακτήρισε «τοξική».

Ο Μάουρο Ικάρντι και η Γουάντα Νάρα μετά από εννέα χρόνια δεν είναι πια μαζί, καθώς χώρισαν οριστικά. H μάνατζερ του Αργεντινού ποδοσφαιριστή φέρεται να έχει βρει το νέο της φλερτ στον κατά 12 χρόνια νεότερο της μεσοεπιθετικό της Μπόκα Τζούνιορς, Μαρτίν Παγιέρο.

Ο διεθνής σέντερ φορ της Γαλατασαράι πέρασε στην «αντεπίθεση». Ο Ικάρντι δημοσίευσε σε story στο Instagram μηνύματα της μητέρας των δυο παιδιών του, στα οποία τον ρωτούσε που είναι και τι κάνει, ανέβασε «screenshot» από σημερινό τηλεφώνημα της και την χαρακτήρισε «τοξική»....

Mauro Icardi on Instagram:



"Should I answer the call from Wanda?" pic.twitter.com/h1eoemqXso