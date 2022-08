Γουάντα Νάρα: «Δεν αντέχω άλλο, ζήτησα διαζύγιο από τον Ικάρντι»

Η σύζυγος και μάνατζερ του Μάουρο Ικάρντι, Γουάντα Νάρα επιστρέφει στην Αργεντινή και έγινε γνωστό πως ζήτησε διαζύγιο από τον διεθνή επιθετικό, καθώς δεν μπορεί να ζήσει άλλο μαζί του.

Το «σίριαλ» του γάμου του Μάουρο Ικάρντι με τη Γουάντα Νάρα επέστρεψε. Τον προηγούμενο Οκτώβριο ήταν σε διάσταση μετά το περιστατικό απιστίας του διεθνή Αργεντινού σέντερ φορ με το μοντέλο Τσίνα Σουάρες. Ο 29χρονος δεν μπορούσε ούτε να... προπονηθεί με την Παρί Σεν Ζερμέν. Εν τέλει το ζευγάρι έσμιξε ξανά, όμως δέκα μήνες αργότερα η σύζυγος και μάντζερ του πρώην επιιθετικού της Ίντερ αποχώρησε εκ νέου από το πλευρό του Ικάρντι και δηλώνει αποφασισμένη για διαζύγιο.

Mauro Icardi and Wanda are getting a divorce. On the TV program LAM, an audio of Wanda was played where she said: "I am in Argentina because I am divorcing Mauro. I can't anymore".



Wanda is also his agent. pic.twitter.com/QQ3vN5Dkgn