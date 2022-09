Ό,τι θα συμβεί στην καθημερινότητα, τ' αποδυτήρια και τον αγωνιστικό χώρο για την εθνική ομάδα της Γερμανίας στο Μουντιάλ του Κατάρ θα κινηματογραφηθεί για να γίνει το νέο ντοκιμαντέρ της Amazon.

Με κάμερες στους χώρους των γηπέδων, το σημείο των προπονήσεων, αλλά και κατά τη διάρκεια των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα ζήσουν τη διοργάνωση του Κατάρ τα «πάντσερ».

Η Amazon έφτασε σε συμφωνία με την γερμανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία ώστε να είναι το επόμενο πρότζεκτ της σειράς All or Nothing και η πορεία των Γερμανών θα κινηματογραφηθεί για να δημιουργηθεί το αντίστοιχο ντοκιμαντέρ όπως συνέβη με τις Σίτι, Τότεναμ και Άρσεναλ μέχρι αυτή τη στιγμή.

Η συγκεκριμένη σειρά θα έχει ως έναρξη τον αποκλεισμό από τους ομίλους Μουντιάλ του 2018, όλα όσα έγιναν στο εξ αναβολής Euro του καλοκαιριού του 2021 και ευχή των ανθρώπων της Amazon είναι να καταφέρουν οι Γερμανοί να κάνουν μεγάλη διαδρομή στα γήπεδα του Κατάρ τον Νοέμβρη.