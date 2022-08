Σε μωβ χρώμα παρουσιάστηκε από τον Λιονέλ Μέσι η εκτός έδρας φανέλα της εθνικής ομάδας της Αργεντινής ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022.

Η κλασσική εμφάνιση της «αλμπισελέστε» παραμένει η γαλανόλευκη ριγέ, ωστόσο, έγινε η έκπληξη με την δεύτερη φανέλα της εθνικής ομάδας.

Το μωβ χρώμα και οι λεπτομέρειες που θυμίζουν φλόγες, επιλέχθηκαν για τις αναμετρήσεις που θα πρέπει οι Αργεντίνοι ν' αλλάξουν εμφανίσεις στο του Κατάρ τον προσεχή χειμώνα.

Shop World Cup Kits 🛒 https://t.co/LiBHUDUaAk



🇦🇷 The new Argentina Home & Away Shirts 🇦🇷 pic.twitter.com/5vd1PzCPEW — Pro:Direct Soccer (@ProD_Soccer) August 29, 2022

Leo Messi posing in Argentina's away kit for the 2022 World Cup💜 pic.twitter.com/xY0vUxD4CG August 29, 2022