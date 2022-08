Σπουδαία πρωτοβουλία από τον 21χρονο Καναδό διεθνή, Αλφόνσο Ντέιβις, που θα δωρίσει όλα τα κέρδη από το προσεχές Μουντιάλ σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Ο Αλφόνσο Ντέιβις Καναδός φουλ μπακ της Μπάγερν Μονάχου αποφάσισε να δωρίσει όλα τα κέρδη από το προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο σε φιλανθρωπίες θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να ανταποδώσει για όλα όσα του έχει προσφέρει η χώρα.

Αναλυτικά το μήνυμά του στο twitter:

«Ο Καναδάς καλωσόρισε εμένα και την οικογένειά μου και μας έδωσε την ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή. Μου έδωσε τη δυνατότητα να ζήσω τα όνειρά μου. Είναι μεγάλη τιμή να παίζω για τον Καναδά και θέλω να ανταποδώσω, γι' αυτό αποφάσισα ότι θα δωρίσω τα κέρδη του φετινού Μουντιάλ σε φιλανθρωπικούς σκοπούς»

Canada welcomed me and my family & gave us the opportunity for a better life. it enabled me to live my dreams. It’s a great honour to play for Canada and I want to give back, so I’ve decided that I will donate this years World Cup earnings to charity.