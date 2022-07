Η ομοσπονδία του Ιράν προσέγγισε τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ για να καθοδηγήσει την εθνική τους ομάδα στο Μουντιάλ του Κατάρ αλλά ο Νορβηγός απέρριψε την πρόταση.

O Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ στις 21 Νοεμβρίου απολύθηκε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και έκτοτε κυκλοφορεί στην αγορά ως ελεύθερος. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Foot Mercato» o Νορβηγός προπονητής ήταν ο πρώτος στόχος της ομοσπονδίας του Ιράν για να αναλάβει την εθνική τους ομάδας, μετά την απόλυση του ομοσπονδιακού τους τεχνικού, Ντράγκαν Σκότσιτς.

Οι Ιρανοί κατέθεσαν επίσημα την πρόταση τους στον Σόλσκιερ για να καθοδηγήσει την ομάδα τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, όμως την απέρριψε καθώς έχει άλλες «βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες». Θυμίζουμε πως η εθνική ομάδα του Ιράν έχει και «αύρα» Super League, καθώς αγωνίζονται σε αυτή οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, Μιλάντ Μοχαμαντί, Εχσάν Χατζισαφί και ο Καρίμ Ανσαριφάρντ, ο οποίος βρίσκεται στην έξοδο από την «Ένωση».

