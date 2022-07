Οι εξέδρες του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ θα είναι... alcohol free, με τις πωλήσεις μπύρας εκτός γηπέδων να επιτρέπονται μόνο πριν και μετά από ορισμένους αγώνες.

Χωρίς την αγαπημένη τους μπύρα θα αναγκαστούν να δουν τα ματς στο προσεχές Μουντιάλ οι ποδοσφαιρόφιλοι που θα ταξιδέψουν στο Κατάρ. Στη δίχως άλλο μακρά λίστα των περιορισμών και των απαγορεύσεων έρχεται να προστεθεί και κάτι ακόμα. Το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο είναι το πρώτο που θα διεξαχθεί σε μουσουλμανική χώρα, εν μέσω χειμώνα, με αυστηρούς ελέγχους, τιμωρίες και απαγορεύσεις. Σε ό,τι αφορά στο αλκοόλ στο κράτος του Κόλπου υπάρχουν επίσης αυστηροί περιορισμοί κάτι που μάλλον θα αλλάξει την ποδοσφαιρική ιεροτελεστία όλων όσοι ταξιδέψουν για να το παρακολουθήσουν από κοντά.

Οι λάτρεις της μπύρας θα τη στερηθούν στις κερκίδες των γηπέδων, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters που επικαλείται άνθρωπο κοντά στους διοργανωτές. «Στα γήπεδα, τα σχέδια τώρα οριστικοποιούνται, αλλά η τρέχουσα συζήτηση είναι να επιτραπεί στους φιλάθλους να πίνουν μπύρα κατά την άφιξη και κατά την έξοδο από το γήπεδο, αλλά δεν θα σερβίρεται μπύρα κατά τη διάρκεια του αγώνα ή μέσα στο μπολ του γηπέδου».

Ένα έγγραφο με ημερομηνία 2 Ιουνίου δίνει την πρώτη εικόνα για το πώς οι διοργανωτές σχεδιάζουν να χειριστούν τις απαιτήσεις περίπου 1,2 εκατομμυρίων οπαδών ποδοσφαίρου, πολλοί από τους οποίους έχουν συνηθίσει να πίνουν μπύρα... χωρίς όρια τις ημέρες των αγώνων. Η σχέση του ποδοσφαίρου με το ποτό ήταν επί μακρόν δύσκολη και ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2014, η Βραζιλία ήρε την απαγόρευση του αλκοόλ στα γήπεδα, μετά από πίεση από το κυβερνών σώμα της FIFA.

Ωστόσο υπήρξε ένα ερωτηματικό σχετικά με το αλκοόλ στο φετινό τουρνουά από τότε που το αραβικό κράτος του Κόλπου κέρδισε τα δικαιώματα φιλοξενίας το 2010. Η κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους είναι παράνομη στο Κατάρ.

Ωστόσο, οι οπαδοί θα μπορούν επίσης να αγοράζουν μπύρα κατά τη διάρκεια περιορισμένων ωρών σε ορισμένα σημεία της κύριας ζώνης φιλάθλων της FIFA στο πάρκο Al Bidda στη Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ. «Σε αντίθεση με τις προηγούμενες ζώνες φιλάθλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η μπύρα δεν θα σερβίρεται όλη την ημέρα, αλλά σε περιορισμένες ώρες», πρόσθεσε η πηγή.

Το αλκοόλ θα είναι επίσης διαθέσιμο για 15.000 έως 20.000 οπαδούς σε μια γωνιά του Doha Golf Club, μερικά χιλιόμετρα μακριά από τα στάδια και την κύρια ζώνη φιλάθλων, αναφέρεται επίσης στο εν λόγω έγγραφο. Επιπλέον, ένα αμμώδες οικόπεδο που περιβάλλεται από έναν τοίχο 3 μέτρων και βρίσκεται μεταξύ της εισόδου ενός ξενοδοχείου και ενός εργοστασίου ψύξης της περιοχής θα μετατραπεί σε έναν χώρο χωρητικότητας 10.000 ατόμων που θα υπόσχεται Techno μουσική και αλκοόλ.

Ένας εκπρόσωπος των διοργανωτών, η Ανώτατη Επιτροπή Παράδοσης και Κληρονομιάς του Κατάρ, δήλωσε ότι μαζί με τη FIFA θα ανακοινώσουν σχέδια για τη διαθεσιμότητα αλκοόλ στο τουρνουά «εν ευθέτω χρόνω».

«Το αλκοόλ είναι ήδη διαθέσιμο σε καθορισμένους χώρους στο Κατάρ, όπως ξενοδοχεία και μπαρ, και αυτό δεν θα αλλάξει το 2022. Με στόχο την εξυπηρέτηση των επισκεπτών φιλάθλων το 2022, το αλκοόλ θα είναι διαθέσιμο σε επιπλέον καθορισμένους χώρους κατά τη διάρκεια του τουρνουά», είπε ο εκπρόσωπος.

Αν και ο ιστότοπος της FIFA διαφημίζει δωρεάν «μπύρες, σαμπάνια, επιλεγμένα κρασιά και ποτά υψηλής ποιότητας» στις σουίτες VIP στα γήπεδα, δεν πωλήθηκε αλκοόλ στα στάδια τον Δεκέμβριο κατά τη διάρκεια μιας δοκιμαστικής εκδήλωσης για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Απαγορεύεται στους επισκέπτες να μεταφέρουν αλκοόλ στο Κατάρ, ακόμη και από τα duty free του αεροδρομίου, και δεν μπορούν να ψωνίσουν στο μοναδικό κατάστημα ποτών της χώρας, στα περίχωρα της Ντόχα, όπου ξένοι κάτοικοι με άδειες μπορούν να αγοράσουν για οικιακή κατανάλωση.

Οι επισκέπτες στο Κατάρ μπορούν να αγοράσουν αλκοόλ σε μερικά αδειοδοτημένα ξενοδοχεία και κλαμπ, όπου ένα ποτήρι μπύρας μπορεί να κοστίσει 18 δολάρια. Η τιμή της μπύρας εντός των οπαδικών ζωνών και κοντά στο γήπεδο δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί.

Νωρίτερα φέτος, μια άλλη πηγή κοντά στις συζητήσεις είπε στο Reuters ότι οι τιμές του αλκοόλ θα περιοριστούν στις οπαδικές ζώνες, επισημαίνοντας ότι στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA το 2019 ένα ποτήρι μπύρας κόστιζε περίπου πέντε λίρες (6,55 δολάρια).

Αν και το έγγραφο προβλέπει «ισχυρή ζήτηση για διεθνή ποτά», αναφέρει ότι η κύρια ζώνη πάρτι δίπλα στο φεστιβάλ φιλάθλων της FIFA θα είναι χωρίς αλκοόλ, προσφέροντας σε έως και 70.000 θαυμαστές ένα street carnival έξι χιλιομέτρων «φιλικό προς την οικογένεια».

Οι κανόνες σχετικά με τις πωλήσεις αλκοόλ στα γήπεδα ποδοσφαίρου διαφέρουν ανά τον κόσμο. Στην Αγγλία, το αλκοόλ πωλείται στα γήπεδα, αλλά οι οπαδοί δεν μπορούν να το πιουν μπροστά στον αγωνιστικό χώρο, ενώ στη Γαλλία κανένα δεν επιτρέπεται στους χώρους του σταδίου.

