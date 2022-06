Με γκολ του Αϊντίν Χρούστιτς στο 84', η Αυστραλία κατέβαλε την αντίσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων του Ροδόλφο Αρουαμπαρένα (1-2) και πήρε το εισιτήριο από την Ασία για τα δια-ηπειρωτικά μπαράζ που οδηγούν στο Μουντιάλ. Τελικός πρόκρισης κόντρα στο Περού (13/6).

Ένα βήμα μακριά από την πρόκριση στο πέμπτο διαδοχικό της Παγκόσμιο Κύπελλο βρίσκεται η Αυστραλία. Τα «Καγκουρό» πήραν το εισιτήριο από την ασιατική ζώνη για τα δια-ηπειρωτικά μπαράζ, επικρατώντας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (1-2) σε αναμέτρηση που διεξήχθη στο Κατάρ, εκεί όπου θα διεξαχθούν και οι δύο προσεχείς τελικοί για τα ισάριθμα εναπομείναντα εισιτήρια που οδηγούν στο Μουντιάλ.

Το σύνολο του Γκρέιαμ Άρνολντ πήρε προβάδισμα νωρίς στο β' μέρος με γκολ του Ίρβαϊν (53'), ωστόσο, η απάντηση των τυπικά γηπεδούχων ήταν τάχιστη, με τον πολιτογραφημένο στα Εμιράτα Βραζιλιάνο, Κάιο Κανέδο να ισοφαρίζει στο 57' για την ομάδα που προπονεί ο άλλοτε παίκτης της ΑΕΚ και της Βιγιαρεάλ, Ροδόλφο Αρουαμπαρένα.

Η πρόκριση, όμως, κατέληξε στο φαβορί του ζευγαριού, χάρη σε γκολ του μέσου της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Άιντϊν Χρούστιτς στο 84ο λεπτό της αναμέτρησης, από τον «κεραυνό» του που χτύπησε και σε σώμα αμυντικού. Έτσι, τα Καγκουρό μένουν Κατάρ και θα διεκδικήσουν την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο κόντρα στο Περού (13/6, 21:00). Το άλλο εισιτήριο θα κριθεί ανάμεσα σε Κόστα Ρίκα και Νέα Ζηλανδία.