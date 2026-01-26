Κατράνης: «Εκτελεστής» για τη Real Salt Lake στη νίκη επί της Μπρόντμπι
Ο Αλέξανδρος Κατράνης πήρε το «όπλο» και οδήγησε την Real Salt Lake στη νίκη με 2-1 επί της Μπρόνμπι για το Atlantic Cup, διοργάνωση που διεξάγεται μεταξύ ομάδων που δεν έχουν επίσημα ματς κατά τους χειμερινούς μήνες. Στο 82΄συγκεκριμένα και με το σκορ στο 1-1, ο Έλληνας επιθετικός έφυγε στην πλάτη της άμυνας κι εκτέλεσε άψογα στο τετ-α-τετ για να χαρίσει τη νίκη στον αμερικανικό σύλλογο.
Perfect pass from Junqua to Katranis to take the lead 🤩 pic.twitter.com/O0IYuWIiN8— Real Salt Lake (@realsaltlake) January 26, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.