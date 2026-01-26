Ο Αλέξανδρος Κατράνης χάρισε τη νίκη στην Real Salt Lake σε ματς προετοιμασίας κόντρα στη Μπρόντμπι με «ξερό» σουτ από θέση βολής.

Ο Αλέξανδρος Κατράνης πήρε το «όπλο» και οδήγησε την Real Salt Lake στη νίκη με 2-1 επί της Μπρόνμπι για το Atlantic Cup, διοργάνωση που διεξάγεται μεταξύ ομάδων που δεν έχουν επίσημα ματς κατά τους χειμερινούς μήνες. Στο 82΄συγκεκριμένα και με το σκορ στο 1-1, ο Έλληνας επιθετικός έφυγε στην πλάτη της άμυνας κι εκτέλεσε άψογα στο τετ-α-τετ για να χαρίσει τη νίκη στον αμερικανικό σύλλογο.