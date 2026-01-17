Η Αντονέλα Ροκούτσο έγινε… viral στο Instagram με ένα νέο post που δείχνει τις στιγμές χαλάρωσης δίπλα στον Λιονέλ Μέσι.

Η Αντονέλα ανέβασε μια φωτογραφία με τον Μέσι στην πισίνα και, όπως ήταν αναμενόμενο, το Instagram πήρε φωτιά! Η σύζυγος του σούπερ σταρ της Ίντερ Μαϊάμι, που είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media, δημοσίευσε το στιγμιότυπο και μέσα σε λίγη ώρα έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Η Αντονέλα, που διαθέτει πάνω από 39 εκατομμύρια followers, μοιράζεται συχνά στιγμές χαλάρωσης με τον άντρα της και τα δύο τους παιδιά. Συνήθως ανεβάζει συνεργασίες με κορυφαία brands, τη ρουτίνα της στο γυμναστήριο και τα outfits που επιλέγει, αλλά αυτή τη φορά η ανάρτηση ήταν καθαρά οικογενειακή και πιο… ανθρώπινη.

Παράλληλα, το θέμα με το συμβόλαιο του Μέσι δεν λέει να κοπάσει ακόμη και αφού η Ίντερ Μαϊάμι και Αργεντίνος σούπερ σταρ υπέγραψαν τη νέα τους συμφωνία για να συνεχίσουν τη συνεργασία τους έως το 2028, με τον Μέσι να μετράει αντίστροφα για τα εγκαίνια του νέου γηπέδου της ομάδας. Πριν μερικές μέρες έγινε γνωστό ότι η Αλ Ιτιχάντ προσέφερε ένα αστρονομικό ποσό, ωστόσο ο ίδιος το απέρριψε.