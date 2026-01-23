Ο Μέσι επέστρεψε στις υποχρεώσεις του με την Ίντερ Μαϊάμι και ένα βίντεο με τον γιο του να φοράει φανέλα της Μπαρτσελόνα ήταν αρκετό για να γίνει viral.

Ο Λιονέλ Μέσι επέστρεψε στις προπονήσεις με την Ίντερ Μαϊάμι ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν. Με ανάρτησή του στα social media, όπου θέλησε να ενημερώσει τους ακολούθους του για την επιστροφή του, ένα βίντεο ήταν αρκετό για να ξυπνήσει ξανά αναμνήσεις στους φίλους της Μπαρτσελόνα.

Στην συγκεκριμένη ανάρτηση ανάμεσα στις στα στιγμιότυπα με τους συμπαίκτες του στην προπόνηση, ο Αργεντίνος σταρ έχει ανεβάσει ένα οικογενειακό βίντεο, όπου περπατάει με τους γιους του, Τιάγκο, Ματέο και Τσίρο. Αυτό που κάνει το βίντεο ξεχωριστό όμως είναι ότι ο Ματέο φοράει φανέλα της Μπαρτσελόνα. Όπως ήταν φυσικό ακολούθησε κύμα σχολίων από φίλους των Μπλαουγκράνα.

Σε άλλο στιγμιότυπο εμφανίζεται ο Ματέο χαμογελαστός να κάθεται δίπλα στον πατέρα του και στον Ροντρίγκο Ντε Πολ. Δίχως αμφιβολία η κίνηση του γιού του να εμφανιστεί με τη φανέλα της ομάδας που ο πατέρας του μεγαλούργησε, έγινε viral, δείχνοντας για ακόμα μια φορά την βαθιά σύνδεση και αγάπη του συλλόγου για τον Μέσι.