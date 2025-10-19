Δίχως... φρένα ο Νίκος Τσακίρης: Σκόραρε ξανά με φάουλ αυτή τη φορά στο MLS
Πρόκειται για ένα από τα μεγάλα ταλέντα των ΗΠΑ και όχι άδικα. Στο Μουντιάλ Κ20 ήταν από τους παίκτες που τράβηξαν τα βλέμματα με τις επιδόσεις του στο χορτάρι και φαίνεται πως δεν έχει... φρένα.
Ο Νίκος Τσακίρης συνέχισε από εκεί που... σταμάτησε, αυτή τη φορά με τον σύλλογο του, την Σαν Χοσέ, όπου έβαλε την υπογραφή του στη νίκη κόντρα στην Όστιν με 2-1.
Ο 20χρονος ομογενής χαφ ήταν εκείνος που ανέλαβε την εκτέλεση του φάουλ στο 77' και με εξαιρετικό πλασέ νίκησε τον αντίπαλο πορτιέρε, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ και προσθέτοντας ακόμα έναν λόγο να πέσουν τα φώτα πάνω του.
Niko Tsakiris! 🤯@SJEarthquakes put themselves ahead with their eyes on a potential postseason spot. pic.twitter.com/eNvG0lzEgi— Major League Soccer (@MLS) October 19, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- «Τρένο» η Χαρτς με υπογραφή... Κυζιρίδη: Συμμετοχή στα δύο από τα τρία γκολ κόντρα στην Κιλμαρνόκ (vid)
- Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός: Που θα δείτε τις αναμετρήσεις των «αιωνίων» για τη Stoiximan GBL και τα παιχνίδια από τα υπόλοιπα πρωταθλήματα της Ευρώπης
- Εκεί που κάποτε γινόταν χαμός – Τα εμπορικά κέντρα της Αθήνας που μαράζωσαν