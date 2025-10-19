Μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις του στο Μουντιάλ Κ20 με τις ΗΠΑ, ο ομογενής Νίκος Τσακίρης υπέγραψε με φαουλάρα τη νίκη της ομάδας του, της Σαν Χοσέ κόντρα στην Όστιν.

Πρόκειται για ένα από τα μεγάλα ταλέντα των ΗΠΑ και όχι άδικα. Στο Μουντιάλ Κ20 ήταν από τους παίκτες που τράβηξαν τα βλέμματα με τις επιδόσεις του στο χορτάρι και φαίνεται πως δεν έχει... φρένα.

Ο Νίκος Τσακίρης συνέχισε από εκεί που... σταμάτησε, αυτή τη φορά με τον σύλλογο του, την Σαν Χοσέ, όπου έβαλε την υπογραφή του στη νίκη κόντρα στην Όστιν με 2-1.

Ο 20χρονος ομογενής χαφ ήταν εκείνος που ανέλαβε την εκτέλεση του φάουλ στο 77' και με εξαιρετικό πλασέ νίκησε τον αντίπαλο πορτιέρε, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ και προσθέτοντας ακόμα έναν λόγο να πέσουν τα φώτα πάνω του.