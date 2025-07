Σοκ στο MLS- ο Φράι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο μετά από σύγκρουση στο κεφάλι με γόνατο αντιπάλου

Ο τερματοφύλακας των Σιάτλ Σάουντερς, Στέφαν Φράι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από σύγκρουση στο κεφάλι με γόνατο αντιπάλου.

Ο τερματοφύλακας των Σιάτλ Σάουντερς, Στέφαν Φράι, μεταφέρθηκε εκτός γηπέδου με ασθενοφόρο, αφού δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι με το γόνατο, δευτερόλεπτα πριν από τις καθυστερήσεις, στον αγώνα της ομάδας του με τους Κολόμπους Κρου τα ξημερώματα της Δευτέρας (07/07).

Ο 39χρονος κίπερ εξετάστηκε για τραυματισμό στο κεφάλι και τον αυχένα, σύμφωνα με τον προπονητή του Σιάτλ, Μπράιαν Σμέτσερ. Ο προπονητής είπε ότι ο Φράι είναι «καλά» και «ήταν σε εγρήγορση όταν τον ανέβασαν στο ασθενοφόρο».

Ο Φράι πήδηξε μπροστά για να σταματήσει μία επικίνδυνη φάση που προήλθε μετά την εκτέλεση φάουλ των αντιπάλων, και καθώς έπεφτε κάτω, το κεφάλι του συγκρούστηκε με το γόνατο ενός παίκτη της Κρου. Ο Φράι έπεσε στο χορτάρι και οι συμπαίκτες του ζήτησαν κατευθείαν βοήθεια από το ιατρικό προσωπικό.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων και το ματς δε συνεχίστηκε παρότι έπρεπε να εκτελεστεί κόρνερ για τους φιλοξενούμενος, καθώς ο Σμέτσερ, μαζί με τον προπονητή της Κρου, Βίλφριντ Νάνσι, παρότρυναν τους διαιτητές να σταματήσουν τελείως τον αγώνα, ο οποίος έληξε ισόπαλος με 1-1.

«Απλώς σταματήστε το παιχνίδι», είπε ο προπονητής της Κρου από την πλάγια γραμμή.

A scary moment to end the Crew game with Seattle goalie Stefan Frei going down.



Seattle coach Brian Schmetzer says "just stop the game", Wilfried Nancy agrees and tells the ref to end the game.



This is so much bigger than 3 points, the MLS community is praying for Frei: pic.twitter.com/NDVnoW7tqC

— Adam King (@AdamKing10TV) July 7, 2025

Συγκινημένος στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα, ο Σμέτσερ ευχαρίστησε τον Νάνσι που ζήτησε από τους διαιτητές να διακόψουν τον αγώνα.

«Εκτιμώ αυτό που έκανε (ο Βίλφριντ), επειδή ο διαιτητής δεν επρόκειτο να σταματήσει το παιχνίδι και όλοι ήξεραν ότι το παιχνίδι έπρεπε να είχε διακοπεί», δήλωσε.

Αναφορικά με τον Φράι o Αμερικανός τεχνικός εξήγησε ότι: «Ήταν σε εγρήγορση, είχε κίνηση στα άκρα του και δεν εμφάνισε σημάδια παράλυσης, χωρίς αυτό να μειώνει τη σοβαρότητα της κατάστασης του».

Ο Φράι αγωνίζεται για τους Σάουντερς από το 2014 και έχει χτίσει μια μεγάλη καριέρα στο MLS, έχοντας κατακτήσει δύο πρωταθλήματα MLS με την ομάδα το 2016 και το 2019, παίρνοντας μάλιστα και το βραβείο του MVP το 2016.

Ανακηρύχθηκε All-Star το 2017 και κατέχει τα ρεκόρ των Σάουντερς για τους περισσότερους αγώνες τερματοφυλάκων που ξεκίνησε ως βασικός 380, αλλά και το ρεκόρ για τις περισσότερες ανέπαφες εστίες με 115.

Το 2022, κέρδισε τη Χρυσή Μπάλα του Concacaf Champions League για τον καλύτερο παίκτη μαζί με το Χρυσό Γάντι για τον καλύτερο τερματοφύλακα της ίδιας διοργάνωσης.