Ο Κέντρικ Ναν επανέλαβε την αφοσίωσή του στον Παναθηναϊκό, εξηγώντας πως θα ήθελε να δει τη φανέλα του να αποσύρεται στην οροφή του Telekom Athens Center!

Ο Κέντρικ Ναν ξέσπασε στην τρίτη περίοδο απέναντι στην Παρτίζαν και έδωσε στον Παναθηναϊκό την ώθηση που χρειαζόταν ώστε να επικρατήσει με 91-69, γεμίζοντας τη στατιστική του με 26 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ, συγκεντρώνοντας 39 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Μιλώντας στην κάμερα της NOVA, ο Αμερικανός σούπερ σταρ ήταν ξεκάθαρος όσον αφορά την παρουσία του στους «πράσινους»: «Η απάντηση για μένα είναι εύκολη όσον αφορά το αν θα μείνω ή θα φύγω. Ο Παναθηναϊκός είναι το σπίτι μου. Υπέγραψα το συμβόλαιο πέρσι και τώρα όλα είναι υπέροχα. Δεν έχω καμία δεύτερη σκέψη για το αν θα μείνω. Όλα είναι τέλεια. Η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια είναι εξαιρετική, όλοι με ακούν και είμαι ηγέτης! Είμαι χαρούμενος και ακόμα πιο ικανοποιημένος. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω τον αριθμό μου να αποσύρεται για τον Παναθηναϊκό, να δω μια μέρα τη φανέλα μου εκεί πάνω».

Και πρόσθεσε: «Όλα ξεκινούν από εμένα. Εχω πολύ υψηλές απαιτήσεις από τον εαυτό μου. Δουλεύω πολύ σκληρά για να παίζω έτσι, που έχει γίνει δεύτερη φύση μου αυτές οι εμφανίσεις. Οι φίλοι της ομάδας όμως με βοηθούν απίστευτα. Με κρατάνε «ξύπνιο», μου δίνουν κουράγιο!».

Ο Αμερικανός πρώην NBAer αναφέρθηκε στον Κώστα Σλούκα: «Ακούγεται κλισέ αλλά ο Σλούκας το έχει… τελειοποιήσει! Όταν φτάνει κάποιος σε τόσο ψηλό επίπεδο τα κάνει όλα! Είναι πολύ δύσκολο να τον μαρκάρεις, να τον σταματήσεις!»