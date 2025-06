Έγινε κι αυτό: Μέσι και Ζίνκερναγκελ στην ίδια ομάδα

Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού συμπεριλήφθηκε στο All Star Game του MLS και θα είναι συμπαίκτης με τον Αργεντίνο μάγο.

Που να το φανταζόταν ο Φίλιπ Ζινκερνάγκελ ότι μια ημέρα θα γινόταν συμπαίκτης με τον θρύλο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, Λιονέλ Μέσι.

Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού, που τη δεδομένη στιγμή αγωνίζεται στη Σικάγο Φάιαρ, είναι ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που επιλέχθηκαν για το φετινό All Star Game του MLS, από το οποίο φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει και ο Αργεντίνος μάγος.

Το εν λόγω παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 23 Ιουλίου στο Όστιν και αντίπαλος των Αμερικανών θα είναι η μικτή ομάδα της λίγκας του Μεξικό. Αξίζει να σημειωθεί πως το «παρών» θα δώσει και ο Ζόρντι Άλμπα, ενώ εκτός έμειναν οι Λουίς Σουάρες και Σέρχιο Μπουσκέτς.

