Το καλύτερο δώρο γενεθλίων έκανε η Νιούελς στο Μέσι που έκλεισε τα 38, δίνοντας το όνομα του σε κομμάτι της εξέδρας του γηπέδου.

Στα 38α γενέθλιά του, ο Λιονέλ Μέσι απόλαυσε τη λάμψη των εγκάρδιων ευχών που έφταναν από κάθε γωνιά του πλανήτη. Προς τιμήν του, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, της Μπαρτσελόνα και της Νιούελς Ολντ Μπόις απέτισαν φόρο τιμής στον θρύλο του ποδοσφαίρου, γιορτάζοντας την ξεχωριστή του ημέρα με ειλικρίνεια και στοργή.

Η Μπαρτσελόνα, η ομάδα όπου ο Μέσι έλαμψε στο απόγειο της καριέρας του, έδωσε το παράδειγμα με έναν συγκινητικό φόρο τιμής: «Μας έδωσες την καρδιά σου, και θα έχεις για πάντα τη δική μας». Αυτά τα συγκινητικά λόγια συνοδεύονταν από μια σειρά νοσταλγικών εικόνων που απαθανάτιζαν τις θρυλικές στιγμές του Μέσι στο γήπεδο.

Η εθνική ομάδα της Αργεντινής, με την οποία κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2022 πρόσθεσε τη φωνή της στους εορτασμούς, δημοσιεύοντας έναν ειδικό χαιρετισμό στα κοινωνικά δίκτυα, «Χρόνια πολλά, αρχηγέ!», μαζί με το hashtag #SaludoAlbiceleste.

Από την άλλη, η Νιούελς Ολντ Μπόις, ο σύλλογος από όπου ξεκίνησε το μαγικό ταξίδι του ο Μέσι και που παραμένει βαθιά συνυφασμένο με τις ρίζες του, έσπευσε να στείλει τις δίκες της ευχές για τα γενέθλιά του. Το θερμό μήνυμα έγραφε «Σήμερα γιορτάζουμε το αγόρι από το '87 των Μαλβίνων. Χρόνια πολλά, Λέσο», απετώντας φόρο τιμής στην καταγωγή του με εγκάρδια απλότητα.

Μάλιστα η Νιούελς προχώρησε ένα βήμα παραπάνω, κάνοντας στο Μέσι ένα ιδιαίτερα συμβολικό δώρο. Πλέον το νούμερο «10» και το όνομα του Λιονέλ Μέσι κοσμούν μια από τις εξέδρες του γηπέδου «Μαρσέλο Μπιέλσα».

Δείτε εδώ το συγκινητικό βίντεο που ανάρτησε στα κοινωνικά της δίκτυα ο σύλλογος από το Ροζάριο, για να τιμήσει τον Αργεντίνο θρύλο.

It's official. The new stand at the Estadio Marcelo Bielsa will be called...



THE LIONEL MESSI STAND pic.twitter.com/JduhYRACoH

— Newell's Old Boys - English News (@Newells_en) June 24, 2025