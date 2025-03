Ο Μούρελ σκόραρε με τρομερό ψαλίδι κι έσωσε τον βαθμό για την ομάδα του στο 90+5' (vid)

Ο Τζέικομπ Μούρελ πετύχε γκολ μ' ένα εκπληκτικό «ψαλιδάκι» στο 90+6' και χάρισε έτσι τον βαθμό της ισοπαλίας στην DC United.

Ένα τρομερό γκολ μπήκε τα ξημερώματα στο MLS. Στο παιχνίδι των Σικάγο Φάιρ με την DC United κι ενώ το σκορ ήταν 2-1 υπέρ των γηπεδούχων στο 90+6', οι φιλοξενούμενοι έκαναν τις τελευταίες τους απέλπιδες προσπάθειες για να ισοφαρίσουν έχοντας στην περιοχή του αντιπάλου μέχρι και τον τερματοφύλακά τους.

Κέρδισαν, λοιπόν, ένα κόρνερ. Η άμυνα της ομάδας του Σικάγο απομάκρυνε αρχικά, όμως η μπάλα πήγε ξανά σε πόδια παικτών της DC. Ο Ερέρα που μάζεψε την μπάλα έξω από την περιοχή, την έδωσε και πάλι στον Πελτόλα, που είχε εκτελέσει και το κόρνερ κι εκείνος επιχείρησε ένα δεύτερο γέμισμα. Τότε ήταν η στιγμή του Τζέικομπ Μούρελ, που πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας και μ' ένα απίθανο «ψαλιδάκι» από το ύψος του σημείου του πέναλτι και πιο πίσω, κρέμασε τον Μπρέιντι κι έκανε το 2-2 ξεσπώντας σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Δείτε το βίντεο με το εκπληκτικό του γκολ:

JACOB MURRELL. BICYCLE. EQUALIZES IT AT THE DEATH FOR D.C.! 😱 pic.twitter.com/G9Kzg8Nwno