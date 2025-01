Ο πανηγυρισμός του Λιονέλ Μέσι κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα Ίντερ Μαϊάμι – Κλαμπ Αμέρικα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με αρκετούς Μεξικανούς, μεταξύ αυτών και έναν πρώην ποδοσφαιριστή, να εκφράζουν την οργή τους.

Ο πανηγυρισμός του Λιονέλ Μέσι κατά τη διάρκεια του φιλικού Ίντερ Μαϊάμι – Κλαμπ Αμέρικα (2-2, 3-2 πεν.) της Κυριακής (19/1) προκάλεσε αντιδράσεις! Στο 34ο λεπτό ο Αργεντίνος σταρ ισοφάρισε και πανηγύρισε με το χέρι του στραμμένο στην κερκίδα, δείχνοντας τον αριθμό «3», που αναφερόταν στα τρία Μουντιάλ που έχει κατακτήσει η Αργεντινή.

Η κίνησή του αυτή όμως εξόργισε τους μεξικανούς φιλάθλους που ήταν στην κερκίδα και τον αποδοκίμασαν έντονα.

Ανάμεσα στους επικριτές του Μέσι βρέθηκε και ο πρώην ποδοσφαιριστής Αντόλφο Μπαουτίστα, ο οποίος μέσω ανάρτησης του στα social media εξαπέλυσε τα πυρά στον Αργεντίνο: «Σε θαύμαζα ως ποδοσφαιριστή, αλλά το να τα βάλεις με τη χώρα μου δείχνει έλλειψη επαγγελματισμού και μόρφωσης», έγραψε ο 45χρονος.

‘Bofo’ Bautista responded to Lionel Messi on IG after his gestures towards the Mexican fans yesterday:



“I admired you as a player, but messing with my country, speaks of your lack of professionalism and education”. https://t.co/Dq1DtNA6VD pic.twitter.com/w0288Mfssd