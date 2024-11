έκλεισε στην Σεντ Λούις ο Μέλμπεργκ

Ο Όλοφ Μέλμπεργκ φαίνεται πως έχει βρει τον επόμενο σταθμό της προπονητικής του καριέρας, αφού συμφώνησε με την Σεντ Λούις του MLS.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Όλοφ Μέλμπεργκ είναι έτοιμος να βγει για πρώτη φορά από την Ευρώπη στην προπονητική του καριέρα, αφού σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο Τομ Μπόγκερτ έχει δώσει τα χέρια με την Σεντ Λούις από το MLS για να συνεχίσει εκεί την δουλειά του.

Ο 47χρονος Σουηδός κόουτς, που φόρεσε την φανέλα των «ερυθρολεύκων» για μία τριετία μένοντα χαραγμένος στις μνήμες των οπαδών τους, είναι αυτή τη στιγμή στην Μπρομαποϊκάρνα (δεύτερη θητεία του), στην οποία έπιασε δουλειά τον Γενάρη του 2023.

Νωρίτερα είχε κάτσει στον πάγκο τόσο των Φρίμαντ Άμαγκερ της Δανίας όσο και της Χέλσινγκμποργκς της πατρίδας του ενώ η πρώτη του δουλειά ήταν ξανά στην Μπρομαποϊκάρνα (Γεν. 2016 - Δεκ. 2017 ) ενώ παράλληλα είχε και το πόστο του Διευθυντή ποδοσφαίρου του κλαμπ για ένα μικρό διάστημα (Ιουλ. 2017 - Οκτ. 2017).

Sources confirm @JeffreyCarlisle's scoop: St. Louis City has finalized a deal to name Olof Mellberg their next manager.



Mellberg is currently manager of Brommapojkarna in his native Sweden.



John Hackworth was a finalist for the job. https://t.co/geFcNLmhWx pic.twitter.com/WFovDjnBel