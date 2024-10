Σοκ στο MLS: Πέθανε ο 25χρονος Χόλντεν Τρεντ!

Το MLS έκανε γνωστή μία πολύ δυσάρεστη είδηση, καθώς ο Χόντεν Τρεντ, παίκτης της Φιλαδέλφεια Γιούνιον άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 25 ετών.

Το ποδόσφαιρο θρηνεί ακόμα μία απώλεια. Ο Χόλντεν Τρεντ, παίκτης της Φιλαδέλφεια Γιούνιον, άφησε την τελευταία του πνοή, όντας μόνο 25 ετών.

Η ομάδα του ήταν αυτή που πρώτα ανακοίνωσε την τραγική είδηση του θανάτου του, για να έρθει το MLS και να επιβεβαιώσει το ότι ο νεαρός τερματοφύλακας «έφυγε» χωρίς ακόμα να έχουν γίνει γνωστά τα αίτια.

Η οικογένειά του ζήτησε μέσω ανάρτησης από τα ΜΜΕ να χειριστούν την υπόθεση με διακριτικότητα και να δείξουν σεβασμό όσο πενθούν για την απώλεια του οικείου προσώπου τους.

Major League Soccer joins the Philadelphia Union and our entire soccer community in mourning the tragic passing of Union goalkeeper Holden Trent.



A young goalkeeper with a bright future, Trent showcased determination and professionalism every day as he contributed to the… pic.twitter.com/AA9LKJDXUs