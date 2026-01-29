Παναθηναϊκός – Ρόμα: Με εξαιρετικό γκολ ο Ταμπόρδα κάνει το 1-0 (vid)
Ο Βισέντε Ταμπόρδα με εξαιρετική ατομική προσπάθεια κατάφερε στο 58' να κάνει το 1-0 για τον Παναθηναϊκό κόντρα στην Ρόμα.
Δύο λεπτά πριν φτάσουμε στην μία ώρα αγώνα στο Παναθηναϊκός – Ρόμα για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League και ο Βισέντε Ταμπόρδα άνοιξα το σκορ για τους γηπεδούχους.
Συγκεκριμένα στο 58' ο Αργεντινός πήρε ωραία την μπάλα μέσα στην περιοχή και με ατομική προσπάθεια άδειασε τον αντίπαλό του στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα των Ιταλών κάνοντας έτσι το 1-0 για τους «πράσινους».
@Photo credits: INTIME
