Συγκεκριμένα στο 58' ο Αργεντινός πήρε ωραία την μπάλα μέσα στην περιοχή και με ατομική προσπάθεια άδειασε τον αντίπαλό του στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα των Ιταλών κάνοντας έτσι το 1-0 για τους «πράσινους».