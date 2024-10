Ο Λιονέλ Μέσι έφτασε πάνω από τρεις ώρες νωρίτερα στην πρώτη του προπόνηση με την Ίντερ Μαϊάμι, όπως αποκάλυψε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ!

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ σε συνέντευξη του στο «ESPN» αποθέωσε τον Λιονέλ Μέσι και αποκάλυψε ότι έφτασε πάνω από τρεις ώρες νωρίτερα στην πρώτη του προπόνηση με την Ίντερ Μαϊάμι!

Μπορεί ο Αργεντινός σούπερ σταρ να έχει κατακτήσει τα πάντα σε συλλογικό και διεθνές επίπεδο, αλλά συνεχίζει να επιδεικνύει τον επαγγελματισμό του, αφιερώνοντας επιπλέον χρόνο για προπόνηση και προετοιμασία! Σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, έναν από τους ιδιοκτήτες της Ίντερ Μαϊάμι και πρώην θρύλο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Μέσι έφτασε τρεις ώρες νωρίτερα στην πρώτη του προπόνηση στον Αμερικανικό σύλλογο.

David Beckham revealed that Lionel Messi arrived over three hours early to his first Inter Miami training session to get additional training and preparation done



Elite mentality even at his age



(via @FIVEUK, @rioferdy5) pic.twitter.com/L4ndV42XQl