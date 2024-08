Με τον καλύτερο τρόπο συστήθηκε στον κόσμο του MLS ο Μάρκο Ρόις, καθώς ο Γερμανός βοήθησε τους Γκάλαξι να φτάσουν στη νίκη απέναντι στην Ατλάντα με ένα γκολ και μια ασίστ.

Το πρώτο του παιχνίδι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού έκανε τα ξημερώματα της Κυριακής ο Μάρκο Ρόις. Ο Γερμανός άσος αγωνίστηκε για πρώτη φορά με τη φανέλα των Λος Άντζελες Γκάλαξι και συστήθηκε στον κόσμο του MLS με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθώς είχε συμμετοχή και στα δύο γκολ της ομάδας του.

Ο Ρόις πέρασε ως αλλαγή λίγο μετά το 60ο λεπτό και ενώ το ματς βρισκόταν ακόμα στο 0-0. Σχεδόν 13 λεπτά αργότερα, ο Ρόις «έφτιαξε» για τον Πουτζ το 1-0, πασάροντας στον Ισπανό έξω από την περιοχή, με τον άλλοτε άσο της Μπαρτσελόνα να τελειώνει υποδειγματικά τη φάση για το 1-0.

Μερικά λεπτά αργότερα, ο Ρόις σκόραρε και το πρώτο του γκολ με τη φανέλα των Λος Άντζελες Γκάλαξι, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0 απέναντι στην Ατλάντα.

⚡️🇩🇪 Marco Reus (35) gets a goal and assist on his MLS debut! ✅ pic.twitter.com/ggEWqVCrlf