Παίκτης των Λος Άντζελες Γκάλαξι είναι με κάθε επισημότητα ο Μάρκο Ρόις, που θα συνεχίσει την καριέρα του στο MLS.

Από τη μεγάλη του αγάπη, την Ντόρτμουντ, στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού ο Μάρκο Ρόις. Ο εμβληματικός Γερμανός έμεινε ελεύθερος μετά από 12 χρόνια στην Μπορούσια και αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην Αμερική και το MLS.

Η συμφωνία του με τους Λος Άντζελες Γκάλαξι είχε γίνει γνωστή εδώ και καιρό και πλέον πήρε και επίσημη μορφή, αφού ο σύλλογος της Δύσης ανακοίνωσε την απόκτησή του. Ο Ρόις υπέγραψε συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στο LA για τα επόμενα δυόμιση χρόνια, ως τον χειμώνα του 2026.

From Dortmund to the City of Angels 💫



We have signed Marco Reus to a two-and-a-half-year contract through the end of the 2026 MLS season.



