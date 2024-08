Ο Ολιβιέ Ζιρού «αποκάλυψε» την αντίδραση του Αντουάν Γκριεζμάν όταν υπέγραψε στην Λος Άντζελες FC, λέγοντας ότι αργά ή γρήγορα θα τον... ακολουθήσει στο MLS.

Μερικές ημέρες πριν έγινε γνωστό το ενδιαφέρον της Λος Άντζελες FC για τον Αντουάν Γκριεζμάν, τον οποίο θέλουν να καταστήσουν τον δεύτερο πιο ακριβοπληρωμένο ποδοσφαιριστή του MLS.

Ο Γάλλος έχει συμβόλαιο με την Ατλέτικο Μαδρίτης μέχρι το 2026, με την ρήτρα αποδέσμευσής του να είναι κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Κάτι που σημαίνει ότι ο ίδιος μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του.

Ο καλός του φίλος και πρώην συμπαίκτης του στην εθνική Γαλλίας, Ολιβιέ Ζιρού, τοποθετήθηκε σχετικά με το εν λόγω ζήτημα και μάλιστα προσέγγισε τον Γκριεζμάν όταν έγινε γνωστό το ενδιαφέρον της Λος Άντζελες FC, στην οποία αγωνίζεται και αυτός.

🇫🇷🗣️ Olivier Giroud: “Griezmann got a little jealous when he saw that I had signed with Los Angeles FC. I told him not to worry and that I hope to see him soon. When I saw that there were approaches from the club, I asked him and he said ‘We’ll see.’ One day he will come here.” pic.twitter.com/ruF8G6kalv