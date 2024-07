Ένα «αστέρι» έχει γεννηθεί στην Αμερική και ακούει στο όνομα Κάβαν Σάλιβαν. Η Μάντσετσερ Σίτι, πάντως, έχει ήδη... μεριμνήσει και ο 14χρονος αναμένεται να γίνει επίσημα Πολίτης το 2027.

Ο Κάβαν Σάλιβαν έγραψε ιστορία στην αναμέτρηση της Φιλαδέλφεια Γιούνιον με την Νιου Ίνγκλαντ Ρεβολούσιον, καθώς σε ηλικία 14 ετών και 293 ημερών έγινε ο νεότερος παίκτης που έχει αγωνιστεί στο MLS.

Το ρεκόρ που «έσπασε» ο νεαρός ποδοσφαιριστής κρατούσε από το 2004 ο Φρέντι Αντού, ο οποίος είχε κάνει ντεμπούτο σε ηλικία 14 ετών και 306 ημερών. Ο Σάλιβαν, που πέρασε στην αναμέτρηση στο 85', γνώρισε ο καθολικό χειροκρότημα από τον κόσμο στο γήπεδο.

Και πώς να γίνει διαφορετικά, μιας και μιλάμε για ένα παιδί, στην κυριολεξία, που γεννήθηκε μόλις το 2009. Αγνωνίζεται κυρίως ως επιθετικός μέσος και το όνομά του έχει γίνει ήδη... πρωτοσέλιδο, μετά και το χθεσινοβραδινό του ντεμπούτο (18/09).

Πάντως, η Μάντσεστερ Σίτι φαίνεται πως τον είχε ήδη ξεχωρίσει, αφού τον περασμένο Απρίλιο τον έκανε δικό της. Για να φορέσει τη φανέλα των Πολιτών, πάντως, θα χρειαστεί να περιμένει, αφού θα χρειαστεί πρώτα να ενηλικιωθεί, προτού αποτελέσει και επίσημα παίκτης της Σίτι. Αυτό θα συμβεί το 2027 και μέχρι τότε η ομάδα του Μάντσεστερ θα παρακολουθεί... στενά τα πεπραγμένα του στην Αμερική.

14-year-old Cavan Sullivan has officially signed the 𝐑𝐈𝐂𝐇𝐄𝐒𝐓 homegrown contract in MLS history with the Philadelphia Union.



As part of the deal, the American teenager will be transferred to Manchester City when he turns 18—and Philadelphia will be paid up to $5M. pic.twitter.com/Fylcz0UGwf