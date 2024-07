Ο μόλις 14 ετών Καβάν Σάλιβαν έκανε επαγγελματικό ντεμπούτο με την Φιλαδέλφεια Γιούνιον γράφοντας Ιστορία!

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός Καβάν Σάλιβαν πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης της Γιούνιον με την Νιου Ίνγκλαντ Ρεβολούσιον και σε ηλικία 14 ετών και 293 ημερών, έγινε ο νεότερος που ντεμπουτάρει στο MLS!

Ο Σάλιβαν ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ του Φρέντι Αντού κατά 13 ημέρες. Ο Αντού είχε κάνει ντεμπούτο σε ηλικία 14 ετών και 306 ημερών με την DC United το 2004.

Ο 14χρονος έγινε δεκτός με ένα θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα από τον κόσμο στις κερκίδες.

Δείτε το βίντεο:

Cavan Sullivan makes his MLS debut for Philadelphia Union at 14 years and 293 days 👶



He becomes the youngest player ever to debut among the top North American professional sports leagues (MLS, MLB, NBA, NFL, NHL, NWSL).



(via @MLS)pic.twitter.com/nQkmNOFGW8