Το υπέροχο γκολ του Κατράνη απέναντι στην Ατλάντα Γιουνάιτεντ (vid)

Ο Αλέξανδρος Κατράνης σκόραρε ένα επιβλητικό γκολ στη νίκη της Ρίαλ Σολτ Λέικ με 5-2 επί της Ατλάντα Γιουνάιτεντ.

Η ομάδα του Αλέξανδρου Κατράνη, Ρίαλ Σολτ Λέικ είχε ένα εύκολο βράδυ απέναντι στην Ατλάντα Γιουνάιτεντ, αφού επιβλήθηκε με 5-2, με τον Έλληνα αριστερό μπακ να πετυχαίνει ένα γκολ-αριστούργημα στο 78ο λεπτό της αναμέτρησης για το 4-2.

Ο 26χρονος Βολιώτης πήρε την μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή των αντιπάλων και αριστερά από τον Λούνα και εκτέλεσε στην κίνηση μ' ένα φαλτσαριστό σουτ, που δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον αντίπαλο κίπερ, παρά την υπερπροσπάθεια που έκανε, με την μπάλα να καταλήγει στο πλάι των διχτύων.

Αυτό ήταν το δεύτερο γκολ του Κατράνη στην φετινή σεζόν, στην οποία έχει ήδη και τρεις ασίστ, με το πρώτο να είναι εξίσου εντυπωσιακό.

Δείτε το γκολ που σημείωσε ο Έλληνας παίκτης:

From the training ground to the back of the net. 😍



Katranis puts Salt Lake up by three as Luna records his third assist of the night. pic.twitter.com/HOoLt0UCzk