Τρομερό γκολ του Κατράνη στο MLS, στο ντεμπούτο του ως βασικός με τη Σολτ Λέικ (vid)

Ο Αλέξανδρος Κατράνης έκανε το ντεμπούτο του με τη Σολτ Λέικ στο MLS και κατάφερε να δώσει στη Σολτ Λέικ το «τρίποντο» μέσα στο Βανκούβερ, με την ομάδα του Έλληνα άσου να επικρατεί με 2-1!

Ονειρικό ντεμπούτο για τον Αλέξανδρο Κατράνη στο MLS! Ο Έλληνας ακραίος αμυντικός αγωνίστηκε τα ξημερώματα για πρώτη φορά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και κατάφερε να πετύχει ένα τρομερό γκολ, χαρίζοντας στη Σολτ Λέικ τους τρεις βαθμούς σε ένα δύσκολο παιχνίδι με το Βανκούβερ.

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου φόρεσε φανέλα βασικού στο ντεμπούτο του με τη νέα του ομάδα, συνδυάζοντας το με ένα τρομερό και πολύ σημαντικό γκολ. Λίγο μετά το 75ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Κατράνης έγινε αποδέκτης της μπάλας στα αριστερά της περιοχής και με ένα τρομερό σουτ με το καλό του πόδι, το αριστερό, πέτυχε ένα σπουδαίο γκολ.

Ο Κατράνης διαμόρφωσε το τελικό 2-1 για τη Σολτ Λέικ που έφυγε με ένα σπουδαίο διπλό από το Βανκούβερ.

Katranis to the far post!



Another excellent team effort and @realsaltlake take the lead. pic.twitter.com/a6KxMU70vY