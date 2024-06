Ο Λιονέλ Μέσι ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να γίνει επανένωση του MSN στην Ίντερ Μαϊάμι ωστόσο δεν άφησε και πολλές ελπίδες για τη μεταγραφή του Νεϊμάρ στην ομάδα της Φλόριντα.

Σε mood Copa America βρίσκεται ο Λιονέλ Μέσι. Ο 36χρονος σούπερ σταρ βρίσκεται στην προετοιμασία της Αργεντινής για το Copa America και «ζεσταίνεται» ενόψει της προσπάθειας που θα κάνει η Αλμπισελέστε για τη διατήρηση των σκήπτρων.

Ο Pulga μίλησε σε μεγάλο Μέσο της πατρίδας του και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για τον Νεϊμάρ, το ενδεχόμενο μεταγραφής του στην Ίντερ Μαϊάμι και τις πιθανότητες να γίνει επανένωση του MSN με τον ίδιο, τον Βραζιλιάνο και τον Λουίς Σουάρες.

Ο Μέσι δεν έκρυψε ότι οι τρεις τους εξακολουθούν να έχουν άριστες σχέσεις, ενώ αποκάλυψε πως έχουν και ένα μεταξύ τους group chat όπου επικοινωνούν συνεχώς. Ο Αργεντινός ωστόσο κράτησε χαμηλά την... μπάλα και παραδέχτηκε πως πολύ δύσκολα θα μπορούσε να μετακομίσει ο Νεϊμάρ στη Φλόριντα, ωστόσο τόνισε ότι τα πάντα μπορούν να συμβούν στο ποδόσφαιρο.

«Υπάρχει συχνή επικοινωνία ανάμεσα μας. Έχουμε και ένα group chat οι τρεις μας. Αν του έχουμε πει να έρθει στην Ίντερ Μαϊάμι; Όχι, είναι δύσκολο προς το παρόν. Βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία και αν δεν κάνω λάθος έχει ακόμα έναν χρόνο συμβολαίου. Είχε έναν δύσκολο χρόνο όπου αντιμετώπισε έναν σοβαρό τραυματισμό. Είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να έρθει εδώ. Μετά από αυτό δεν ξέρω. Πολλά μπορούν να συμβούν ωστόσο προς το παρόν δεν το πιστεύω», δήλωσε ο Μέσι.

🚨 Leo Messi on MSN, and Neymar to Inter Miami:



"We [Me and Ney] talk often; we even have a group chat with the three of us, including Luis. Ney speaks perfect Spanish. A little message to recruit him? No, I don't know. The truth is, it's difficult now. He's in Saudi Arabia,… pic.twitter.com/tlWNoyV3hb