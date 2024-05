Ο Λιονέλ Μέσι δεν ταξίδεψε στον Καναδά με την Ίντερ Μαϊάμι, γιατί ήθελε να βρίσκεται στο πλευρό του γιο του Τιάγκο στον αγώνα της Κ12.

Η Ίντερ Μαϊάμι πήρε την απόφαση να μην συμπεριλάβει τους πρώην αστέρες της Μπαρτσελόνα, Μέσι, Λουίς Σουάρες και Σέρχιο Μπουσκέτς στο ταξιδιωτικό τους πάρτι για μια «μάχη» με τους Γουάιτκαπς του Βανκούβερ. Η εν λόγω τριάδα έμεινε πίσω στο Chase Stadium για έναν ιδιαίτερο λόγο!

Το βράδυ της Παρασκευής, ο Μέσι και ο Σουάρες οδήγησαν δύο ομάδες νέων ενόψει του Inter Miami CF Youth International Cup. Η ομάδα Κ12 του Μαϊάμι, στην οποία συμμετέχει ο Τιάγκο Μέσι, αντιμετώπισε την αντίπαλη ομάδα της Ακαδημίας Orlando City SC U12 στην πολιτεία.

Messi and Suarez leading the next generation onto the field! What a moment! ⚽️💫 pic.twitter.com/pQQnHkNU36