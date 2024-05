Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο η Κρουζ Αζούλ από το Μεξικό θα καταθέσει νέα πρόταση στην Ατλάντα Γιουνάιτεντ για τον Γιώργο Γιακουμάκη.

Μια εβδομάδα μετά το «άκυρο» της Ατλάντα Γιουνάιτεντ η Κρουζ Αζούλ επανέρχεται για τον Γιώργο Γιακουμάκη. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο οι Μεξικάνοι αναμένεται να καταθέσουν εντός της ημέρας νέα πρόταση για τον διεθνή Έλληνα σέντερ φορ.

Η Κρουζ Αζούλ έκανε κρούση στην Τορίνο για τον Ντουβάν Ζαπάτα, όμως μετά το «άκυρο» των Ιταλών επιστρέφουν στην περίπτωση του Κρητικού επιθετικού. Μάλιστα όπως αναφέρει ο Ρομάνο και ο ίδιος ο 29χρονος ποδοσφαιριστής είναι θετικός στο ενδεχόμενο να μετακομίσει στο Μεξικό.

🔵🇲🇽 Cruz Azul are prepared to bid today for Giōrgos Giakoumakīs after Torino president Cairo rejected all the approaches for Duván Zapata.



Understand Giakoumakīs’ keen on the move to the Mexican side 🚂



Club to club talks to follow with Atlanta United. pic.twitter.com/qlcfr7h6HF