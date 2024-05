Σύμφωνα με το «Athletic» η Κρουζ Αζούλ κατέθεσε πρόταση έξι εκατομμυριών δολαρίων στην Ατλάντα Γιουνάιτεντ για να κάνει δικό της τον Γιώργο Γιακουμάκη.

Μεξικό καλεί Γιακουμάκη! Ο διεθνής Έλληνας σέντερ φορ βγάζει μάτια στην Αταλάντα εδώ και 15 μήνες και σύμφωνα με το «Athletic» έφτασε μεγάλη πρόταση για τη μεταγραφή του από την Κρουζ Αζούλ.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ οι Μεξικάνοι προσέφεραν 6 εκατομμύρια δολάρια, ήτοι 5.5 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του Κρητικού επιθετικού, όμως έλαβαν αρνητική απάντηση από το κλαμπ του MLS. Η Ατλάντα δεν προτίθεται να πουλήσει τον βασικό της φορ, όμως η Κρουζ Αζούλ αναμένεται να συνεχίσει να πιέζει για την επίτευξη deal.

ATL has no interest losing GG. Two sides in initial talks for new contract, but haven't advanced much. GG under team control thru 2026 https://t.co/IERvyfC8hC