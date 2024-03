Η Σικάγο Φάιερ «ξέρανε» τη Μόντρεαλ στο 90+9' και πήρε τη νίκη με 4-3 πετυχαίνοντας ένα από τα πιο... απίθανα τέρματα στην ιστορία του ποδόσφαιρου.

Λένε ότι τίποτα δεν είναι απίθανο στο ποδόσφαιρο και το γκολ της Σικάγο Φάιερ στο παιχνίδι απέναντι στη Μόντρεαλ έρχεται για να... επιβεβαιώσει τη ρήση.

Με το ματς στο 3-3 και στο τελεταίο λεπτό των καθυστερήσεων, η Σικάγο ετοίμαζε την τελευταία γιόμα της... απελπισίας. Μόνο που από τον απίστευτο άνεμο το γέμισμα του Κέλιν Ακόστα στα τελευταία δευτερόλεπτα και το 90+9' κατέληξε από πίσω από το κέντρο στο βάθος της εστίας του γκολκίπερ της Μόντρεαλ χαρίζοντας το τρίποντο στην ομάδα του με τον πιο ασύλληπτο τρόπο!

THAT'S WHY THEY CALL IT THE WINDY CITY



Stoppage-time scenes in Chicago! 🤯 pic.twitter.com/8vZQppXIHL