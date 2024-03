Ο Γιώργος Γιακουμάκης πέτυχε χατ τρικ κόντρα στη Νιου Ίνγκλαντ, το τρίτο του γκολ προήλθε από τρομερή εκτέλεση και το MLS το ανέβασε στα Social Media με... replay - FIFA.

O Γιώργος Γιακουμάκης έκανε... όργια στην εντός έδρας νίκη της Ατλάντα Γιουνάιτεντ επί της Νιου Ίνγκλαντ. Ο Κρητικός σέντερ φορ σημείωσε χατ τρικ, ενώ έδωσε και ασίστ, ανοίγοντας λογαριασμό στη δεύτερη εμφάνιση του στη σεζόν, ενώ έπιασε στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ τον Λιονέλ Μέσι.

Ο διεθνή Έλληνας επιθετικός πέτυχε το τέλειο χατ τρικ, καθώς μέσα σε ένα ημίχρονο σκόραρε κατά σειρά με το δεξί πόδι, το κεφάλι και το αριστερό. Μάλιστα το τρίτο του γκολ ήταν... γκολάρα!

oh my Giakoumakis! 🤩 A stellar goal to complete the hat trick! pic.twitter.com/tVT0yXXec9

Το MLS ανέβασε στα Social Media ένα replay... FIFA ή πλεον EA FC, στο οποίο φαίνεται σαν video game ο Γιακουμάκης να κατεβάζει την μπάλα με το στήθος και να στέλνει την μπάλα... συστημένη με σουτ στην κίνηση, με το αριστερό, από απίθανη γωνία.

Like a video game 🎥🎮



This angle of Giorgos Giakoumakis’ third goal to complete the hat trick is wild.



pic.twitter.com/5XcGb0cPLI