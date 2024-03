Ο Λιονέλ Μέσι έμεινε εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού και δεν αγωνίστηκε στην ήττα της Ίντερ Μαϊάμι με 3-2 από την Μόντρεαλ στο «Chase Stadium» την Κυριακή (10/03).

Ο Λιονέλ Μέσι αναφερόταν ως αμφίβολος για την κυριακάτικη αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι με τη Μόντρεαλ για το MLS αφού δέχθηκε ένα χτύπημα στην αριστερή κνήμη στο παιχνίδι του CONCACAF Champions League με τη Νάσβιλ (2-2) μεσοβδόμαδα.

Ο προπονητής της ομάδας, Τάτα Μαρτίνο δήλωσε ότι ο Αργεντινός σταρ ήταν μια χαρά μετά από εκείνο το ματς, αλλά τελικά αποφάσισε να τον κρατήσει εκτός αποστολής -προληπτικά- για το παιχνίδι πρωταθλήματος και όπως φάνηκε τού κόστισε...

Ο Ζόρντι Άλμπα ξεκίνησε στη βασική ενδεκάδα της ομάδας της Φλόριντα και ήταν εκείνος πέτυχε το δεύτερο γκολ (80'), μετά από ασίστ του Μπουσκέτς, ο οποίος είχε μπει ως αλλαγή στο 66'. Ο Λουίς Σουάρες ρίχτηκε στη «μάχη» στο 77', ακριβώς ένα λεπτό πριν η Μόντρεαλ σκοράρει ξανά, για το τελικό 3-2.

🇺🇸#MLS: Lionel Messi watched from the stands, Luis Suarez came as a sub, and Inter Miami suffered their first season defeat, 3-2, against Montreal at home. pic.twitter.com/D1cYDdAvYr