Μέσι και Σουάρες συμμετείχαν σε ένταση μεταξύ των παικτών της Ίντερ Μαϊάμι και της Νάσβιλ (vids)

Οι Λιονέλ Μέσι και Λουίς Σουάρες πρωταγωνίστησαν σε... αψιμαχία μεταξύ των παικτών της Ίντερ Μαϊάμι και της Νάσβιλ (2-2), στο παιχνίδι των δύο ομάδων για τους «16» του Κυπέλλου Πρωταθλητριών CONCACAF.

Ο Λιονέλ Μέσι είχε γράψει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ στο 52' μειώνοντας σε 2-1 για την Ίντερ Μαϊάμι κόντρα στη Νάσβιλ.

Η ομάδα της Φλόριντα έψαχνε τρόπο να ισοφαρίσει το παιχνίδι, την στιγμή που ο Γκοντόι φάνηκε να εκνευρίζει τον οκτώ φορές νικητή της Χρυσής Μπάλας.

Ο αμυντικός της Νάσβιλ, έπεσε για να μπλοκάρει ένα σουτ του Αργεντινού σταρ στην άκρη της περιοχής και εκείνος αντέδρασε εκνευρισμένος με τον Σουάρες να εμπλέκεται αμέσως προς υπεράσπιση του συμπαίκτη του.

Όπως μπορείτε να δείτε από το παρακάτω πλάνα, έξαλλος ο Ουρουγουανός επιθετικός έσπρωξε τον Γκοντόι και ήρθε αντιμέτωπος με τον μέσο, με την ένταση να ανεβαίνει.

Δείτε το βίντεο:

