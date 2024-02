Στη Σικάγο Φάιρ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ούγκο Κάιπερς, ο οποίος αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της αμερικανικής ομάδας.

Η Σικάγο Φάιρ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ούγκο Κάιπερς με ποσό-ρεκόρ για εκείνη, βγάζοντας από τα ταμεία της 11.160.000 εκατομμύρια ευρώ!

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού (2019-2021) και του Εργοτέλη (2017-2018) μεταξύ άλλων, εξαργύρωσε τις εξαιρετικές του εμφανίσεις με τη φανέλα της Γάνδης, με την οποία στην τρέχουσα σεζόν σε συνολικά 34 συμμετοχές σε Βέλγιο και Ευρώπη, σκόραρε 17 γκολ ενώ μοίρασε και έξι ασίστ.

Στη συμφωνία περιλαμβάνονται και 1,86 εκατομμύρια ευρώ ως μπόνους, ένα deal που κάνει τον 23χρονο επιθετικό ως την ακριβότερη μεταγραφή του αμερικανικού συλλόγου και πέμπτη ακριβότερη στο MLS.

Στη Σικάγο Φάιρ αναμένεται να συναντήσει τον Νίκο Κωστένογλου, ο οποίος από το περασμένο καλοκαίρι είναι μέλος του τεχνικού επιτελείου της ομάδας του MLS αλλά και τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, Γιώργο Κούτσια.

We've acquired forward Hugo Cuypers as a Designated Player via transfer from Belgian first division side K.A.A Gent.



The transfer marks the largest acquisition fee in Club history.