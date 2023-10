Ο Γιώργος Γιακουμάκης έκλεισε με ντοπιέτα την κανονική περίοδο στο MLS, αναδείχθηκε δεύτερος σκόρερ του πρωταθλήματος μαζί με τον Ακόστα και ετοιμάζεται για το παιχνίδι του πρώτου γύρου των Play-offs με την Κολόμπους Κρου.

Ασταμάτητος ήταν ο Γιώργος Γιακουμάκης για ακόμη ένα παιχνίδι στο φετινό MLS, αφού σκόραρε άλλα δύο τέρματα στον τελευταίο αγώνα της Ατλάντα Γιουνάιτεντ για την κανονική διάρκεια της φετινής σεζόν κόντρα στο Σινσινάτι.

Αρχικά, άνοιξε το σκορ για την ομάδα του στο 12ο λεπτό. Ο Τιάγκο Αλμάδα πήρε την μπάλα στον χώρο του κέντρου, κινήθηκε λίγα μέτρα μ' αυτήν και βρήκε ωραία κάθετη πάσα στα δεξιά για τον Λομπτζανίντζε, ο οποίος μπήκε στην περιοχή και γύρισε την μπάλα στον Έλληνα φορ, που πλάσαρε σχεδόν προ κενής εστίας κι έκανε το 1-0.

