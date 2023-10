Η Ίντερ Μαϊάμι ανακοίνωσε περιοδεία στην Κίνα, ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν θα ταξιδέψει μαζί της ο Λιονέλ Μέσι.

Η Ίντερ Μαϊάμι ανακοίνωσε την πρώτη διεθνή της περιοδεία, με την ομάδα του Τάτα Μαρτίνο να ταξιδεύει στην Κίνα για δύο φιλικά παιχνίδια, ωστόσο παραμένει ακόμα άγνωστο αν θα δώσει το παρών ο Λιονέλ Μέσι.

Η ομάδα από το Μαϊάμι θα παίξει δύο φιλικά καθώς θέλει να εκμεταλλευτεί με αυτόν τον τρόπο τον αποκλεισμό της από τα playoffs του MLS. Το πρώτο φιλικό θα είναι απέναντι στην Qingdao Hainiu στις 5 Νοεμβρίου και το δεύτερο κόντρα στη Chengdu Rongcheng στις 8 Νοεμβρίου.

Αυτό που προβληματίζει τους ανθρώπους της Ίντερ Μαϊάμι είναι αν θα ταξιδέψει μαζί με την υπόλοιπη ομάδα ο Μέσι, ο οποίος δεν έχει διευκρινήσει ακόμα αν θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Αυτή θα είναι η πρώτη διεθνής περιοδεία της Ίντερ Μαϊάμι και ο αθλητικός διευθυντής και επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος του συλλόγου, Κρις Χέντερσον, δήλωσε: «Αυτή θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να συνεχίσουμε να χτίζουμε την καμπάνια και τη φήμη μας για το 2023, στην οποία κατακτήσαμε το πρώτο μας τρόπαιο».

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που συνεχίζουμε να επεκτείνουμε την παγκόσμια εμβέλεια του συλλόγου μας, φέρνοντας την ομάδα μας να παίξει μπροστά σε απίστευτους οπαδούς σε όλο τον κόσμο», είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ίντερ Μαϊάμι, Χαβιέρ Ασένσι.



China Bound ✈️🇨🇳



This November we will embark on our first-ever international tour to China, seeking to expand our reach in new territory and begin preparations for 2024!



Find out all the details: https://t.co/BKSU9F19LL pic.twitter.com/5fH089htih