Ο ασταμάτητος Γιώργος Γιακουμάκης άνοιξε το σκορ για την Ατλάντα κόντρα στο Σικάγο και βρήκε δίχτυα για τέταρτο διαδοχικό ματς στο MLS.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης δεν σταματά να «πυροβολεί»! Ο διεθνής Έλληνας σέντερ φορ στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης της Ατλάντα με το Σικάγο με σουτ λίγο έξω από τη μικρή περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και άνοιξε το σκορ.

Ο 28χρονος επιθετικός σκόραρε για τέταρτο διαδοχικό ματς στο MLS και συνολικά έχει πέντε γκολ σε επτά συμμετοχές με τη νέα του ομάδα. O Γιακουμάκης έχει σκοράρει όλες τις φορές που άρχισε βασικός κάτι που έχει συμβεί μόλις μία φορά στο παρελθόν στο MLS, από τον Τέιλορ Τουέλμαν το 2002, o οποίος είχε βρει δίχτυα σε έξι αγώνες.

«Έρχεται από την Ελλάδα, όταν παίζει, σκοράρει εύκολα», αναφέρει η λεζάντα στην ανάρτηση της Ατλάντα με το γκολ του Κρητικού φορ.

🎶 GIAKOUMAKIS, COMES FROM GREECE



WHEN HE PLAYS, HE SCORES WITH EASE 🎶 pic.twitter.com/cxnZPJecJe