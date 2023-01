Απέραντη η θλίψη στην ποδοσφαιρική κοινότητα της Αμερικής, μετά την είδηση του τραγικού θανάτου του 25χρονου ποδοσφαιριστή του MLS, Άντον Γουόκς.

Στο πένθος βυθίστηκε το ποδόσφαιρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σήμερα το πρωί (19/01), αφού η Σάρλοτ, ομάδα του MLS, ανακοίνωσε πως ο ποδοσφαιριστής της, Άντον Γουόκς, άφησε την τελευταία του πνοή στην ηλικία των 25 ετών.

Σύφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός Άγγλος αμυντικός, ο οποίος ήταν προϊόν των ακαδημιών της Τότεναμ, έχασε τραγικά τη ζωή του κατά τη διάρκεια σύγκρουσης σκαφών στα ανοιχτά του Μαϊάμι.

«Δεν υπάρχουν λόγια ικανά να εκφράσουν τη λύπη ολόκληρου του MLS μετά την είδηση του τραγικού θανάτου του Άντον Γουόκς της Σάρλοτ. Ο Άντον ήταν ένας ταλαντούχος και αφοσιωμένος ποδοσφαιριστής, τον οποίο οι συμπαίκτες και οι φίλαθλοι αγαπούσαν πολύ», ήταν το μήνυμα της αμερικάνικης λίγκας.

There are no words to describe the sorrow of everyone in Major League Soccer today after learning of the tragic passing of Anton Walkes of Charlotte FC. Anton was a talented and dedicated player who was loved by his teammates and fans. pic.twitter.com/9S7hT3fMiM