LIVE

Όλες οι εξελίξεις και οι μεταγραφές της ημέρας (24/8)

Οι μεταγραφές της ημέρας: Εκλεισε ο Ντοναρούμα στη Μάντσεστερ Σίτι, ξαναγράφουν οι Ιταλοί για Ρόμα - Τσιμίκα