Live όλες οι εξελίξεις και οι μεταγραφές στο Gazzetta! (11/8)

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Φούλαμ κατέθεσε βελτιωμένη πρόταση στην Σαχτάρ Ντόνετσκ για τον Κέβιν, η οποία φτάνει τα 37 εκατ. ευρώ συν κάποια μπόνους. Στην τιμή των 50 εκατ. ευρώ εμμένει η Σαχτάρ.🚨⚪️⚫️ EXCLUSIVE: Fulham submit new official bid to sign Brazilian winger Kevin from Shakhtar Donetsk.Understand proposal worth €37m plus add-ons while Shakhtar insist on €50m request for their gem. pic.twitter.com/2uJ7ODu9WY— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2025